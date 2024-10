Rafael Silva, nova promessa do kartismo de Cascavel

Com 10 anos de idade e cinco de kart, Rafael Silva é uma nova promessa do kartismo de Cascavel. Ele ingressou no kart por influência do pai Odair Silva e nos primeiros anos contou com a orientação do multicampeão Murilo Fiore.

Neste ano Rafael disputa a categoria Cadete e já figura no grupo daqueles que estão no primeiro pelotão das provas. Ele ocupa a quinta colocação na classificação do Campeonato Metropolitano, com 28,5 pontos, enquanto que o líder Ricardo Gayol tem 43,5. Sábado ele disputa a prova de encerramento do campeonato e sua expectativa é de mais uma vez estar no pódio, não descartando a possibilidade de vitória.

Odair Silva, pai de Rafael, diz que o interesse de seu primogênito pelo kart aconteceu de forma natural, lhe acompanhando nos treinos e corridas no kartódromo. “Assim que ele manifestou interesse em ir à pista, procuramos orientá-lo da melhor forma possível. Ele é muito interessado, busca informações técnicas sobre tudo o que é feito em seu kart e está evoluindo muito”, destaca Odair.

Classificação da categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Ricardo Enrique Clari Gayol 43,5

2º) Caetano Cavalcante 38

3º) Bernardo Cavalcante 35,5