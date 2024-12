Prepare a moto para pegar a estrada com segurança

Com a chegada do final de ano, muitos motociclistas se preparam para viagens, passeios e aventuras de férias. Nesse período, realizar uma revisão completa na moto é indispensável para garantir segurança e tranquilidade na estrada.

A manutenção preventiva, além de evitar acidentes, também reduz custos com reparos emergenciais e aumenta a durabilidade do veículo. Um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revela que cerca de 30% dos acidentes envolvendo motocicletas estão relacionados à falta de manutenção preventiva, com falhas nos freios, pneus desgastados e problemas no sistema elétrico figurando entre as principais causas.

A diretora da Cabral Motor e do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Paraná (Sincodiv-PR), Camila Mainetti, reforça a importância da revisão. “Antes de qualquer viagem, especialmente de longas distâncias, é imprescindível que o motociclista verifique se a moto está em condições ideais de uso. Isso não apenas preserva a segurança do piloto e do passageiro, mas também evita imprevistos no meio do trajeto”, alerta Camila.

Revisão preventiva

De acordo com Camila, alguns itens são indispensáveis em uma revisão preventiva antes de viajar. “Pneus desgastados ou mal calibrados aumentam o risco de acidentes e comprometem a estabilidade da moto. Caso os sulcos estejam abaixo do limite permitido ou apresentem irregularidades, é essencial providenciar a troca imediatamente. Outro ponto importante é o óleo do motor, que deve ser substituído ou completado, conforme a instrução recomendada pela fabricante, já que esse item é o que mantém o motor funcionando de forma eficiente. Circular com óleo vencido ou abaixo do nível ideal pode causar danos graves e comprometer a viagem”, ressalta.

Os freios também merecem atenção especial, sendo necessário verificar as pastilhas e o fluido de freio, já que componentes desgastados ou fluidos vencidos podem comprometer seriamente a capacidade de frenagem. “Negligenciar essa checagem pode ter consequências fatais. Além disso, o sistema elétrico deve ser revisado, garantindo que faróis, luzes de freio, setas e bateria estejam funcionando perfeitamente. Por fim, a corrente e relação devem estar ajustadas e lubrificadas. Motocicletas e Scooters, que possuem sistema de transmissão por correia, também merecem uma atenção especial quanto a desgaste ou rachaduras, e vale uma atenção quanto ao nível e vencimento do óleo da transmissão final, pois um sistema desgastado pode se romper ou travar, causando acidentes ou interrupções inesperadas na viagem”, reforça a diretora.

Além da revisão, Camila afirma ser importante planejar a rota, conhecer os postos de abastecimento e assistência ao longo do caminho, e ter um kit de ferramentas básico sempre à mão, além do documento atualizado da moto. “Viajar de moto é uma experiência incrível, mas exige responsabilidade. Investir na manutenção e revisar os equipamentos pode fazer toda a diferença para que a viagem seja segura e prazerosa”, finaliza.