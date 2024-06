Porsche atualiza o icônico esportivo 911

A Porsche atualizou incisivamente o icônico esportivo 911. O novo 911 Carrera GTS é o primeiro 911 destinado às ruas equipado com um sistema híbrido de desempenho superleve. O sistema de motorização inovador recém-desenvolvido, com 3,6 litros de cilindrada, proporciona um desempenho de condução significativamente aprimorado. O 911 Carrera GTS Coupé acelera de zero a 100 km/h em 3,0 segundos e atinge uma velocidade máxima de 312 km/h.



O 911 Carrera também estará disponível imediatamente no lançamento do novo modelo. Ele é alimentado por um motor boxer biturbo de 3,0 litros ligeiramente modificado, que é mais potente que seu antecessor. O novo 911 também apresenta um design reformulado, melhor aerodinâmica, interior renovado, equipamento padrão aprimorado e conectividade expandida.

Com o relançamento de seu modelo icônico, a Porsche modernizou quatro de suas seis linhas de modelos em apenas alguns meses: Panamera, Taycan, Macan e 911. “Nosso portfólio de produtos é mais jovem do que nunca e altamente atraente”, diz o CEO Oliver Blume. “Oferece aos nossos clientes ainda mais opções de personalização e experiências exclusivas”.

Inspirado nas pistas

Para os novos modelos 911 Carrera GTS, os engenheiros da Porsche utilizaram conhecimentos adquiridos no automobilismo como base para o design do sistema híbrido. “Desenvolvemos e testamos uma grande variedade de ideias e abordagens para chegar ao sistema híbrido que se adequaria perfeitamente ao 911. O resultado é uma motorização única que se encaixa no conceito geral do 911 e melhora significativamente seu desempenho”, diz Frank Moser, Vice-presidente para os Modelos 911 e 718.



O sistema T-Hybrid é leve e poderoso. Possui um turbocompressor elétrico de gases de escape recém-desenvolvido. Um motor elétrico integrado, colocado entre o compressor e o rotor da turbina, acelera instantaneamente o turbocompressor. Isso cria imediatamente pressão de sobrealimentação. O motor elétrico no turbocompressor de gases de escape também funciona como gerador, gerando até 11 kW (15 cv) de potência elétrica. Essa energia é extraída do fluxo de gases de escape. O turbocompressor elétrico sem válvula de alívio permite o uso de apenas um turbocompressor em vez dos dois anteriores, garantindo uma entrega de potência mais dinâmica e responsiva.



O sistema de motorização também inclui um motor síncrono de ímã permanente integrado na nova e mais potente transmissão de dupla embreagem de oito velocidades (PDK). Mesmo em marcha lenta, ele apoia o motor boxer com torque adicional de até 150 Nm e fornece um aumento de potência de até 40 kW ou 54 cv. A Porsche acopla ambos os motores elétricos a uma bateria de alta tensão leve e compacta. Ela tem o tamanho e peso correspondentes a uma bateria de partida convencional de 12 volts, mas armazena até 1,9 kWh de energia (bruta) e opera a uma voltagem de 400 V. Para um peso otimizado, a Porsche instalou uma bateria de íon-lítio leve para o sistema elétrico de bordo de 12 V.

T-HYBRID

O coração do sistema T-Hybrid é um motor boxer de 3,6 litros recém-desenvolvido. O sistema de alta tensão permite que o compressor de ar-condicionado seja acionado eletricamente e a transmissão por correia seja eliminada, tornando o motor muito mais compacto. Isso cria espaço acima da unidade de potência para o inversor de pulso e o conversor DC-DC. Um diâmetro de cilindro de 97 mm e um curso de 81 mm aumentaram a cilindrada em 600 cm3 em comparação com seu antecessor. O motor possui controle de comando de válvulas VarioCam e acionamento de válvulas com balancins. Ele mantém a proporção ideal de mistura de ar e combustível em todo o mapeamento (lambda = 1).



Mesmo sem assistência elétrica, o motor boxer entrega 357 kW (485 cv) e 570 Nm de torque. No total, a potência do sistema é de 398 kW (541 cv) e 610 Nm. O aumento de potência em relação ao seu antecessor é de 45 kW (61 cv). O novo 911 Carrera GTS também supera seu antecessor na aceleração de 0 a 100 km/h, especialmente na partida. O híbrido de desempenho eficiente alcança características de condução altamente dinâmicas, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de CO2 com diminuição significativa de peso extra em comparação com veículos híbridos plug-in. O aumento de peso em relação ao seu antecessor é de apenas 50 kg.

BITURBO

O 911 Carrera possui motor boxer de 3,0 litros biturbo. Este motor também foi completamente reformulado. Entre outras coisas, ele agora adota o intercooler dos modelos Turbo, que fica diretamente sob a grade da tampa traseira, acima do motor. Os turbocompressores do novo 911 Carrera equipavam anteriormente os modelos GTS. Com essas modificações, a Porsche consegue simultaneamente uma redução nas emissões e um aumento de potência para 290 kW (394 cv), junto com um torque máximo de 450 Nm. O novo 911 Carrera Coupé vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos (3,9 segundos com o pacote Sport Chrono) e atinge uma velocidade máxima de 294 km/h. Em comparação com seu antecessor, isso representa uma melhoria de 0,1 segundo e 1 km/h, respectivamente.