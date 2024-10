BANDEIRADA Começam hoje os treinos do Moto1000GP em Cascavel

O Moto1000GP está de volta ao Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, para a disputa da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Essa etapa, chamada GP Cascavel, marca o início da reta final do campeonato, que terá ainda provas em Goiânia (GO) e São Paulo (SP). No total, sete categorias participarão de 12 corridas no […]