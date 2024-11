Pedro Muffato precisa de bom resultado para se manter vivo

BANDEIRADA Theo Salomão pronto para o Brasileiro

O goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) fechou com pódio sua preparação para buscar o tetracampeonato brasileiro de kart na próxima semana em Londrina. No último sábado (2), no Kartódromo Luigi Borghesi, na mesma cidade, ele disputou com sucesso o Campeonato Paranaense, válido pelo Open do Brasileiro. Conquistou o terceiro lugar na categoria F-4 Júnior.