Notas Bandeirada

A categoria Cadete terá como destaques neste sábado os irmãos Caetano e Bernardo Cavalcante, de Toledo. Eles disputaram o Campeonato Brasileiro no início deste mês, em Birigui (SP), e estão na briga pelo título no Metropolitano de Cascavel. Caetano é o vice-líder, com 38 pontos; e Bernardo o terceiro colocado, com 35,5 pontos.

As categorias de base mostram que o kartismo de Cascavel está em crescimento. A boa surpresa é a categoria Escola que contou com a participação de duas dezenas de pilotos nas duas primeiras etapas e tem Benício Frare Rodrigues, de Capitão Leônidas Marques, como líder, com 22 pontos. Na categoria Mirim, o líder é o cascavelense Pietro Sorbara, com 56 pontos. Já a categoria Cadete está internacional e tem como líder Ricardo Enrique Clari Gayol, de Assunção (Paraguai), com 43,5 pontos.

Os pilotos que vêm de fora para a última etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel chegam hoje a cidade e devem treinar no fim da tarde. A prova será disputada amanhã no Kartódromo Delci Damian.

O histórico mês internacional de outubro que marca a temporada 2024 da Stock Car Pro Series vai representar a estreia da competição no Uruguai. Até sábado a categoria vai acelerar no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, distante 31 km da capital, Montevidéu. Será a 10ª e antepenúltima etapa da temporada 2024. O Uruguai […]

Depois de 90 dias sem competição, as emoções da Fórmula Delta estão de volta neste fim de semana, com a realização da 6ª etapa da temporada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O paranaense Firás Fahs, que corre com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape, irá […]

Felipe Fraga

A Stock Car Pro Series abriu nesta quinta-feira (24) mais uma jornada internacional na sua história. A principal competição do automobilismo brasileiro estreou no Uruguai e acelerou no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, com o primeiro treino livre visando a 10ª etapa da temporada 2024. O mais rápido em um dia de muitas análises sobre o traçado de 3.120 metros foi Felipe Fraga (Blau Motorsport). O mais jovem vencedor e campeão da Stock Car superou Rafael Suzuki (TMG Racing) já com a bandeira quadriculada para registrar 1m18s779, a volta mais rápida do dia no circuito uruguaio, a bordo do Chevrolet Cruze #88.

Casagrande

Vindo de vitória em Buenos Aires no começo de outubro, o paranaense Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) foi o terceiro mais rápido da sessão, seguido por Gianluca Petecof (Full Time Sports), que foi o melhor posicionado entre os pilotos que aceleram com Toyota Corolla. Os seis primeiros no treino de ontem foram: 1º) Felipe Fraga, com 1m18s779; 2º) Rafael Suzuki, 1m18s842; 3º) Gabriel Casagrande, 1m19s017; 4º) Gianluca Petecof, 1m19s147; 5º) Gaetano Di Mauro, 1m19s157; e 6º) Thiago Camilo, 1m19s160.

Paranaenses

Além de Gabriel Casagrande, outros três paranaenses estarão na Stock Car no Uruguai. Nos treinos de ontem Júlio Campos foi o 14º com 1m19s536; Zezinho Muggiati o 20º com 1m19s750; e Ricardo Zonta o 23º com 1m19s933.