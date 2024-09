Notas Bandeirada

Ibiapina

O Velopark, menor traçado do calendário da Stock Series em 2024, situado em Nova Santa Rita, no rio Grande do Sul, foi um grande desafio para Alfredinho Ibiapina (Liderança Serviços/Mêntore Bank). Sem muitos pontos de ultrapassagens o piloto teve disputas intensas e conseguiu alcançar o pódio na corrida 2, com o segundo lugar na Rookie, classe para pilotos estreantes na categoria, e quinto lugar na geral.

Irmãos Dominguez

Sem disputar a Copa São Paulo Light de Kart nas últimas três etapas, os irmãos Matias e Murilo Dominguez (FC Oliveira/FC Motos) voltaram à competição em grande estilo. Sábado (7), ambos se destacaram na disputa e chegaram ao pódio em suas categorias. Murilo foi o terceiro colocado na categoria Mirim e Matias o sexto na Cadete.

Dudu Pagliaro

Em regime de preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Somos Verde/Bebs/FrogPay/Pier Brasil/Ifood/MG Contécnica) disputou no último sábado (7) a 8ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart. A competição foi disputada no Kartódromo de Interlagos. Dudu conquistou o quinto lugar na categoria F-4 Júnior, depois de de um quinto lugar na primeira bateria e terceiro na segunda. Neste fim de semana, Dudu Pagliaro disputa o Open do Brasileiro em Birigui (SP), no Kartódromo Speed Park. A competição é preparatória para as categorias do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro, que será disputado na mesma pista em outubro e é o principal foco do piloto paulista na temporada.