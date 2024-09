Notas Bandeirada

Anna Luiza

Uma das representantes femininas mais atuantes no kartismo nacional, Anna Luiza Pimpão recebeu apoio e motivação para o desenvolvimento de sua carreira. De hoje a sábado a piloto de Caraguatatuba, disputará o Open com foco na preparação para o Campeonato Brasileiro, competição mais importante da temporada, que será realizada em outubro, no Kartódromo Speed Park, interior de São Paulo. Na última semana o time ganhou reforço financeiro com o patrocínio da Auto Escola Objetivo, que aposta no talento de Anna Luiza Pimpão, que irá disputar a categoria F-4 Graduados.

Erick Schotten

Em um fim de semana em que mostrou competitividade e velocidade, o catarinense Erick Schotten (E-Rádios) conquistou sua segunda vitória na Stock Series, categoria de acesso à Stock Car Pro Series, a principal do automobilismo brasileiro. A 5ª da temporada foi disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Erick Schotten, que compete na equipe W2 Racing Pro GP, esteve rápido desde o início das atividades, na sexta-feira, quando foi o 2º colocado na divisão Rookie e 4º na classificação geral. No treino classificatório conquistou o 11º lugar, conquistou o quinto lugar na corrida 1 no sábado e no domingo foi oitavo na corrida 2, o que lhe deu o direito de largar na pole position na corrida 3, com a inversão do grid dos oito primeiros. Ele largou na frente e liderou de ponta a ponta, conquistando uma importante vitória.