Notas Bandeirada

Álvaro Medeiros

Foram 14 voltas de pura emoção, várias trocas de posições com direito a revezamento na liderança e um ótimo teste para cardíacos. Assim foi a corrida decisiva da categoria Cadete, na 25ª edição da Copa Brasil de Kart, disputada no último domingo, no Circuito Internacional Paladino, que culminou com o brasiliense Álvaro Medeiros no topo do pódio. No ano passado, ele foi campeão da categoria Mirim na Copa Brasil, quando a competição foi realizada no Beto Carrero, em Santa Catarina.

Igor Maia

Na última semana, no Circuito Paladino, na Paraíba, mais de 160 pilotos disputaram as provas do Grupo 1 da Copa Brasil de Kart. E um dos competidores foi o maranhense Igor Maia, que uma semana antes havia conquistado o vice-campeonato do Nordeste na mesma pista. Ele competiu em duas categorias. Na categoria Júnior Menor, largou em quarto na Final, buscou a liderança, mas seu kart perdeu rendimento e terminou com o quarto lugar. Já na a OK Júnior, que oferecia quatro vagas para a Final da Regional Cup, Igor largou em 25º na Final, Maia mostrou enorme capacidade de recuperação e, depois de fazer 12 ultrapassagens, terminou em 13º.