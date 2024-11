Nissan apresenta a Frontier Tarmac para as pistas

Os membros da equipe Nissan Motorsports, Kevin Lutz e Paul Boyer, começaram a sonhar com o projeto em 2021 e estavam ansiosos para torná-lo realidade. “Os estandes do Sema Show costumavam ser preenchidos com picapes médias de alto desempenho e rebaixadas. Então, é fácil imaginar um retorno dessa tendência”, afirma Lutz. “Proprietários de picapes como a Frontier frequentemente adoram personalizar seus veículos, então estamos considerando como podemos atender melhor às suas necessidades.”

No início de 2022 a família New City foi lançada, marcando uma renovação completa do Sedã de sucesso e a estreia em seu segmento o tão esperado New City Hatchback. Modernidade no design, alta tecnologia e itens de conforto e segurança inéditos – foram os primeiros modelos da marca produzidos no Brasil a trazer o […]

O 60º Campeonato Paranaense de Kart vai até amanhã no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, servindo de Open para o Campeonato Brasileiro, marcado para de 11 a 16 deste mês, no kartódromo londrinense. O Paranaense deste ano conta com mais de 150 inscritos, entre os quais cinco cascavelenses. Giovanni Tavares disputa a categoria F-4 Sênior; […]

Forsberg adicionou uma superalimentação refrigerada a água ao motor V6 de 3,8 litros, bem como um protótipo de admissão de ar frio Nismo de fibra de carbono e escapamento de alto desempenho. Isso aumentou a potência da Tarmac para impressionantes 440 cavalos e 55,2 kgfm de torque. Os freios NISMO foram instalados usando montagens personalizadas e incluem rotores flutuantes e ranhurados de duas peças para extrema potência nas frenagens. Há duas pinças na parte traseira, uma das quais ligada a um freio de mão personalizado para prática de drifiting.

A modificação mais marcante está na suspensão: para atingir a postura próxima ao solo, a Nissan Motorsports desenvolveu uma versão personalizada do seu protótipo de suspensão de rua de alto desempenho NISMO para a Frontier, apresentando uma suspensão com amortecedores semiestruturais nos quais as molas que suportam o peso do veículo estão montadas no próprio amortecedor (coil over) totalmente ajustável na frente e um kit flip e entalhe em C na traseira.

Aparência e desempenho

A aparência do conceito reflete seu alto desempenho. Ele apresenta carroceria de fibra de carbono por toda parte, incluindo o spoiler da porta traseira, a cobertura do capô e os para-lamas ultra largos, que tornam a carroceria 4 polegadas mais larga do que uma Frontier regular. A fibra de carbono contrasta com a pintura Afterburn Orange. Para colocar toda a potência do Tarmac no asfalto, o time equipou a picape com rodas Nismo personalizadas de fibra de carbono de 20 polegadas com pneus Yokohama Advan 315/35.

Por dentro, há um volante exclusivo de fibra de carbono e bancos Recaro, que são revestidos com estofamento personalizado para complementar o exterior laranja vibrante. E graças ao novo freio de mão manual, o freio de estacionamento regular foi removido. “Queríamos que a sensação de desempenho continuasse no interior”, disse Forsberg.