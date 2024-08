Moto1000GP: Ganbola mantém Argentina na liderança com vitória no Zilmar

Após conquistar o terceiro lugar na primeira corrida da GP1000 no sábado (17), o domingo marcou o retorno de Ramiro Gandola ao lugar mais alto do pódio, mantendo a liderança do campeonato na principal categoria do Moto1000GP. A etapa de Cascavel (PR), a quarta da temporada do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, marca o fim da primeira metade da temporada.

Apesar dos mais de 30ºC registrados nos termômetros, a torcida compareceu em peso ao Autódromo Internacional Zilmar Beux para assistir de perto às corridas. Na pista, os pilotos superaram o calor e deram um show para os espectadores. “Trabalhamos muito pela vitória neste fim de semana. Largamos muito bem e imprimimos um ritmo forte, apesar do intenso calor na pista. O importante é que essa vitória soma pontos para o campeonato”, destacou o argentino Gandola, piloto da Agem Racing.

Quem “atrapalhou” a vida dos argentinos neste domingo, após o domínio deles no sábado, foi o brasileiro Theo Manna, piloto da Mobil Racing Team, que adotou uma estratégia específica para essa corrida. “Procurei manter o ritmo e acompanhar de perto a ‘briga’ dos líderes para conseguir ter equipamento no final da prova. Estava muito calor e tive problemas de superaquecimento no sábado, então deixei para acelerar mais forte no final”, confidenciou ele. “Trabalhamos duro, e o trabalho duro rende frutos. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que nos ajudam a estar na pista”, acrescentou.

Outro argentino no pódio foi Luciano Ribodino, que conquistou a terceira colocação após uma corrida de recuperação, pois na largada chegou a cair para a sétima posição. O piloto da Team Spoiler retornou ao Moto1000GP nesta temporada, depois de ter conquistado o bicampeonato nos anos de 2012 e 2013.

Outras categorias

As outras categorias que compõem o grid principal também conheceram seus vencedores. Na 1000 EVO, Júlio Fortunato, da Sport Plus Racing, liderou o pódio, seguido por Ricardo Fox, da Bieffe Racing Team, e Gleidson Babinha, que defende as cores da Motobel Brothers. Na 1000 Light, Diego Hillel, da Seubet Prt, repetiu o feito da corrida de sábado, levando mais um troféu de primeiro lugar para casa. Em segundo ficou o piloto da Sport Plus Racing, Wesley Lima, à frente de Eduardo Marques, também da Motobel Brothers. Já na Master, o lugar mais alto ficou com Luiz Ferraz, da Team Brasil, com Ricardo Mais Brasil, da Moto3racing Team, e Fernando Negão, da Lambreta Participações, completando o pódio.

Crédito: Divulgação