Moto1000GP encara o circuito mais veloz do Brasil pela segunda vez neste ano

Inicialmente prevista para ocorrer em Santa Cruz do Sul (RS), a prova foi transferida para Cascavel devido às condições do asfalto da pista gaúcha, que impossibilitaram sua realização. “A pista de Cascavel é muito segura, o asfalto tem bastante aderência. A qualidade do material utilizado é altíssima, é um dos melhores do país”, afirma Gilson Scudeler, CEO do campeonato.

Serão disputadas rodadas duplas nas categorias GP1000, GP600, GP300/Motul 300V Cup, Yamalube R3 bLU cRU LA CUP e Talent. A Yamaha R15 bLU cRU LA e o Troféu Léo Mascarello (prova de 300cc e 400cc exclusiva do GP Cascavel) terão apenas uma prova no fim de semana. Serão mais de 20 horas de programação de pista entre sexta-feira (18) e domingo (20), com a realização dos treinos livres, classificatórios e das 12 provas previstas.

O Moto1000GP está prestes a enfrentar novamente a pista mais veloz de sua temporada. A 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade acontecerá nos dias 19 e 20 deste mês, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O campeonato esteve no circuito em agosto, durante a 4ª etapa.

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Ingressos e credenciais

Os ingressos para o GP de Cascavel já estão à venda no site oficial do evento, com preços a partir de R$15,00. Há opções para arquibancada, paddock e camarote. Quem adquirir antecipadamente as credenciais Club GP Paddock ou Club GP VIP ganha um boné oficial do MOTO1000GP. Crianças de até nove anos têm entrada gratuita. A novidade para a etapa é o Combo Família, em que é possível adquirir quatro credenciais do Club GP Paddock por um valor especial.