Moto1000GP atrairá pilotos de 10 países a Cascavel no fim de semana

Cascavel receberá sábado e domingo a 4ª etapa do Moto1000GP, evento que reúne pilotos de 10 países em sete categorias diferentes. A rodada, que marca a conclusão da primeira metade da temporada, ocorrerá em uma das pistas mais modernas do país, já que o Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel passou por recapeamento no final de 2022 e novas reformas na estrutura neste ano.

Esta é a primeira vez que o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade visita o circuito após a revitalização da área de boxes, que recebeu nova cobertura. O Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel é uma importante praça para o esporte motor brasileiro, recebendo frequentemente provas dos principais campeonatos do país e tendo uma significativa importância econômica e esportiva para o município.

“A pista de Cascavel é a menor do nosso calendário deste ano e também a que apresenta a velocidade média mais alta da temporada. Embora não seja muito técnica, possui algumas curvas desafiadoras, como o Bacião, uma curva de raio longo e de alta velocidade. É uma pista muito segura, com um asfalto que oferece uma aderência incrível. O material utilizado em Cascavel é um dos melhores do país, a qualidade é altíssima”, descreve Gilson Romani, diretor de provas do campeonato.

Ingressos e Credenciais

Os ingressos para o GP Cascavel podem ser adquiridos no site do evento a partir de R$ 15,00. Estão disponíveis acessos às áreas de arquibancada, paddock e camarote. A compra antecipada das credenciais Club GP Paddock e Club GP VIP garante um boné oficial do Moto1000GP. Crianças de até nove anos não pagam.

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.