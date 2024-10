Moto preferida dos brasileiros tem atualizações técnicas e no design

A Honda CG é a moto de todos os brasileiros desde 1976, quando através deste modelo foi inaugurada a operação da fábrica em Manaus, no Amazonas. Especialmente criada para o Brasil e suas condições específicas, a CG 125 pioneira era, em linhas gerais, uma versão ainda mais robusta de uma motocicleta já comercializada no país importada do Japão, a Honda CB 125S. Reconhecida por sua economia, resistência e qualidade construtiva, a boa fama da CB importada serviu como cartão de visitas para a brasileiríssima CG 125, que surpreendentemente elevou todas estas qualidades a um nível ainda maior.

De fato, a motocicleta made in Manaus conquistou inúmeros fãs prontamente por sua economia, facilidade de manutenção e incrível robustez. A decisão de desenvolver um modelo exclusivo para nossas condições se comprovou fundamental, assim como aplicar um padrão construtivo de excelência, característica inerente à todas as Honda seja onde forem fabricadas.

A chegada desta nova geração, a 10ª, confirma o constante processo de aperfeiçoamento do modelo no decorrer destas quase cinco décadas de existência, que jamais se dissociou do conceito original, fundamentado no tripé economia-robustez-qualidade, uma fórmula exata para atender aos motociclistas dos quatro cantos do Brasil.

Generalidades do modelo

Evolução estética e técnica visando qualificar de maneira inequívoca uma nova geração da CG: este processo é bem conhecido dos clientes Honda, que ciclicamente são agraciados com renovações dignas de nota a ponto de merecerem o título de “nova geração”. Assim ocorreu com a linha CG 2025, na qual todas as versões – Titan, Fan, Start e Cargo – receberam precisas modernizações.

A “vitrine” deste genuíno passo à frente das Honda CG 2025 é sempre o design, que nesta nova geração deu um salto qualitativo ao adotar o recurso de encapsular o tanque de combustível com superfícies plásticas, capazes de oferecer maior liberdade na criação de formas aos designers e, ao mesmo tempo, promover redução do custo em caso de pequenos acidentes.

A pilotagem, fator de importância prioritária para a Honda, também se confirma como grande ponto de evolução na Linha CG 2025, que incorpora uma suspensão dianteira mais robusta e precisa. O mesmo pode ser dito em relação à suspensão traseira, que agora conta com uma balança de perfil retangular.

Importante passo à frente em termos de segurança é a adoção do disco de freio dianteiro como equipamento padrão de todas as CG 2025. As versões Cargo, Start e Fan dispõe do sistema CBS – Combined Brake System, com disco na dianteira e tambor na traseira, enquanto a Titan traz freio a disco em ambas rodas, com o dianteiro dotado de sistema ABS.

No âmbito da estética e da eficiência dinâmica o destaque vai para a chegada, em absolutamente todas as CG 2025, das rodas de liga leve. Outro progresso nesta 10ª geração diz respeito ao painel de instrumentos, que traz indicador de marcha engatada e computador de bordo em todas as versões.

Para garantir a segurança oferecida pela iluminação por LED, todas as CG 2025 contam com lanterna traseira com esta tecnologia. As versões Titan e Fan trazem LED também no novo conjunto ótico dianteiro, de novo desenho. Outra estreia nestas versões mais elaboradas da CG é a porta USB-C, de série na Titan e opcional na Fan.

A Linha CG 2025 permanece com o consagrado motor de 160 cc, adequado para atender e superar a norma de emissões determinada pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT 5, o que não alterou suas reconhecidas qualidades em termos de desempenho, economia de combustível, facilidade de manutenção e robustez.

Motor

O motor da CG 160 é o monocilíndrico 4T arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC – Overhead Camshaft), de 162,7 cm3, que atua em balancins roletados. A lubrificação é forçada por bomba trocoidal. Comum à todas as versões, tal motor oferece a maior potência e torque em sua categoria.

A tecnologia FlexOne no sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection), que admite o uso de etanol e gasolina em proporções diferentes, está presente nas versões Titan, Fan e Cargo. A potência máxima das CG 160 2025 é de 14,7 cv com etanol e 14,4 cv com gasolina, sempre a 8.000 rpm. O torque máximo é de 1,43 kgf.m com etanol e 1,41 kgf.m com gasolina, a 6.750 rpm. Na CG 160 Start o combustível admitido pelo sistema PGM-FI é apenas a gasolina, com valores de potência e torque iguais ao anunciado para as versões que se valem da tecnologia FlexOne.