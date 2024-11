Moleiro é campeão Paranaense

Foi um fim de semana de altos e baixos para Guilherme Moleiro. O piloto de Rolândia, no Norte do Paraná, encerrou sua preparação para o campeonato Brasileiro no lugar de honra do pódio da categoria Ok Júnior.

Resultado do bom trabalho realizado no equipamento pela equipe Marquinhos Kart e de um conjunto de profissionais que orientam Moleiro no desenvolvimento de sua pilotagem.

Com uma diferença de apenas dois milésimos de segundo para o pole position, Guilherme Moleiro largou o segundo lugar do grid, posição que manteve nas duas baterias classificatórias.

A soma dos pontos alinhou o piloto na frente do pelotão da OK Júnior na corrida final. Com a pista molhada, depois da forte chuva que caiu no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, Moleiro administrou bem liderança até a bandeira da final, sagrando-se campeão Paranaense e Open do Brasileiro.