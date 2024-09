Manutenção preventiva do veículo é garantia de segurança nas estradas

No dia 25 de setembro, é celebrado o Dia do Trânsito e é essencial destacar a importância da manutenção preventiva de veículos como um pilar fundamental para a segurança nas estradas. Esta data, instituída em 1997, é dedicada à conscientização e educação sobre práticas seguras no trânsito, oferece uma oportunidade para refletirmos sobre como a manutenção adequada pode prevenir acidentes e proteger vidas.

Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em dados divulgados em agosto de 2023, a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres

De acordo com a Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, itens como discos, pastilhas, óleo, filtros, fluídos, correia, tensores, amortecedores e itens que compõem a suspensão e cabos e velas de ignição, são fundamentais para uma manutenção preventiva. “Grande parte das peças dos carros se conectam entre si, porém tem algumas que podem ser consideradas a base para todas as outras. Fazer uma revisão preventiva, além de ser muito mais em conta se compararmos a uma corretiva, também te resguarda de sofrer com o carro parar em meio a um trajeto com uma quebra inesperada, o que pode ocasionar um acidente”, afirma Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou.

Vistorias regulares

Cada motorista tem a responsabilidade de garantir que seu veículo esteja em condições seguras para circular. Isso inclui realizar verificações regulares, seguir os cronogramas de manutenção recomendados pelo fabricante e resolver problemas mecânicos assim que eles surgem.

O Grupo de Manutenção Automotiva (GMA) levantou em 2020, que realizar a manutenção preventiva de veículos automóveis pode ser até 30% mais barato do que a manutenção corretiva. “Muitos proprietários de carros pensam ter uma despesa alta com as revisões preventivas regulares, mas ao trocarem as peças que já estão desgastadas, podem evitar danos maiores e, consequentemente, gastos menores. Além de aumentar a vida útil do carro, contribuem com a segurança nas estradas, reduzindo o risco de falhas mecânicas”, ressalta Faria.