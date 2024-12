Manutenção: Peças precisam ser trocadas

A manutenção preventiva é indispensável para garantir o bom funcionamento e a segurança do veículo. Entre os cuidados necessários, está a substituição periódica de componentes que sofrem desgaste natural devido ao uso cotidiano. Entender quais peças precisam ser trocadas com maior frequência ajuda a evitar problemas mecânicos e gastos imprevistos.

“Os motoristas precisam estar atentos ao manual do veículo e realizar as revisões preventivas recomendadas. Ignorar prazos ou sinais de desgaste pode resultar em problemas maiores e custos elevados”, explica Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Confira as peças que demandam substituição frequente e orientações sobre elas.

Filtro de ar

Responsável por impedir que sujeiras e impurezas entrem no motor, o filtro de ar deve ser substituído, em média, a cada 10 mil quilômetros ou conforme orientação do fabricante. “A troca regular do filtro de ar melhora o consumo de combustível e reduz o desgaste do motor, especialmente em regiões com alta concentração de poeira”, ressalta.

Filtro de combustível

Fundamental para evitar que partículas contaminem o sistema de alimentação, o filtro de combustível deve ser trocado a cada 20 mil quilômetros. “A substituição garante que o combustível chegue ao motor limpo, o que é essencial para manter o desempenho do carro”, explica.

Filtro de cabine

Esse componente é responsável por filtrar o ar que circula dentro do veículo, protegendo os ocupantes contra poluentes e alérgenos. “Além de conforto, a troca periódica do filtro de cabine é uma questão de saúde, especialmente para quem sofre de alergias respiratórias”, destaca.

Velas de ignição

As velas são indispensáveis para o funcionamento do motor, sendo recomendada a troca a cada 40 mil quilômetros. “Velas em bom estado garantem partidas rápidas e ajudam a reduzir o consumo de combustível”, comenta.