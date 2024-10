Joelson Alves quer pódio no encerramento do Metropolitano

Com poucas possibilidades de título, o cascavelense Joelson Alves, da equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus/BP Seguradora, tem como meta ir ao pódio na prova da categoria F-4 Sênior na etapa final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada sábado (26), no Kartódromo Delci Damian.

Joelson está em sexto na classificação do campeonato, com 22,5 pontos, enquanto que o líder Yury Mucelin tem 54. “Os últimos treinos foram bons. O equipamento está rápido. Mas vamos treinar nesta quinta-feira e sexta, para fazer os últimos ajustes. Será muito bom encerrar o campeonato com um pódio”, acentua Joelson.

Provas longas

Os treinos desta quinta e sexta-feira de Joelson também já servirão de preparação para as provas longas que irá disputar até o fim do ano. Ele já confirmou presença nas 3 Horas de Cascavel, marcada para o dia 23 de novembro; e Prova Stock de Pato Branco, que será disputada no dia 8 de dezembro, provavelmente em seis baterias.

Joelson também já definiu seu parceiro para estas provas. “Convidei o Marcos Fernandes para formarmos dupla nestas duas provas. Ele é rápido e temos estatura parecida, o que facilitará para a preparação do kart”, frisa Joelson.

Classificação da categoria F-4 Sênior

Pos. Piloto Pontos

1º) Iury Mucelin 54

2º) Lucian Patrick Brandalize 29

3º) Diego Balem 27

4º) Bruno Cesconetto 23,5

5º) Luiz Augusto Koyama 23

6º) Joelson César Alves 22,5

7º) Luciano Delgado Conceição 21,5

8º) Maurício Zaffari 21

9º) Edwardo T. Tanabe 20

10º) Eduardo Ferrari 8,5

11º) Rafael Mascarello 7

12º) Giovanni Tavares 6,5