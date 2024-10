Joãozinho Santa Helena ganha a prova extra da Fórmula Truck em Rivera

A vitória de Joãozinho na Prova SpeedMax foi suada. Ele precisou brigar por posições do início ao fim da corrida e completou as 13 voltas em 21m51s344. Ele chegou 19s637 à frente do catarinense Leonardo Barramacher, que conquistou o seguindo lugar. Em terceiro chegou o paranaense Ricardo Ançay, à frente de Luís Paulo Rampon (PR), Jorge Mauricio Ribeiro (RS) e Lazaro Donizete Domiciano (SP), que pela ordem, ocuparam as seis primeiras colocações da prova.

O Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, é o palco de festas para João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, de Colombo, no Paraná. Pilotando o DAF nº 33, ele venceu a Prova SpeedMax, competição extracampeonato da Fórmula Truck, disputada neste domingo no circuito uruguaio. Em março ele havia ganhado a categoria GT Truck na abertura da temporada.

A próxima etapa da Fórmula Truck, a oitava da temporada, será disputada no dia 10 de novembro, no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.