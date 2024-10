Inicia venda de ingressos para o Moto1000GP em Cascavel

O fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro marca a 6ª etapa do Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Esta será a segunda vez que o campeonato acontece no Oeste paranaense em 2024, sendo a primeira em agosto.

A quarta etapa, realizada em Cascavel no mês de agosto, superou as expectativas ao lotar as arquibancadas e áreas de paddock do autódromo, registrando o recorde de público da temporada. “O público de Cascavel é apaixonado por velocidade e comprometido com o MOTO1000GP desde a primeira fase do campeonato. Temos certeza de que a etapa de outubro será mais um grande sucesso”, afirmou Gilson Scudeler, CEO do evento.

Os ingressos para acompanhar os treinos classificatórios e as provas já estão à venda, a partir de R$ 15,00, pela plataforma Sympla, em até 12 vezes, com cinco opções de modalidade: arquibancada, arquibancada meia-entrada, Credencial Club GP VIP (camarote), Credencial Club GP Paddock e Credencial Paddock Promo.

A novidade desta etapa é o Combo Família, que oferece quatro credenciais Club GP Paddock por R$ 290,00. O combo inclui quatro bonés da competição.

Credenciais e ingressos

Credencial Club GP VIP (R$ 230,00): a compra antecipada da credencial Club GP VIP ganha um boné oficial do Moto1000GP. O acesso permite a circulação e permanência no espaço VIP, localizado em área privilegiada acima dos boxes, pit lane e visitação de boxes nos horários determinados pela organização. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhadas pelos pais. Entre às 10h e 14h de domingo (20) estarão disponíveis coquetel e bebidas (água, refrigerante e cerveja/chopp). Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A credencial Club GP VIP não tem opção de compra de meia-entrada.