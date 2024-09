Honda Biz terá novo motor na linha 2025

Na história da indústria motociclística brasileira a Honda Biz merece um capítulo especial. A espantosa cifra de 4,7 milhões de unidades produzidas de março de 1998 até julho de 2024 coloca o modelo no 2º lugar entre as motos preferidas no Brasil desde sempre. Porém, não é na frieza do número recorde, inferior apenas ao da campeã Honda CG, que reside a grandeza da Biz, mas sim no papel que ela desempenhou – e ainda desempenha – na popularização do uso da motocicleta no país.

Desde seu lançamento a Honda Biz se mostrou capaz de trazer ao mundo da motocicleta pessoas que jamais haviam cogitado pilotar um veículo de duas rodas que não fosse uma bicicleta. A facilidade proporcionada pelo sistema de transmissão semiautomático certamente foi um elemento de atratividade importante, mas também o aspecto estético teve mérito considerável. Formas atraentes deram à Honda Biz um ar amistoso, característica confirmada na realidade do uso no dia a dia. A experiência plenamente positiva na pilotagem derivada da simplicidade na condução conquistou, definitivamente, brasileiros e brasileiros.

Característica primordial da Biz é, também, a forte presença feminina em seu público, um cartão de visitas mais do que evidente, plena confirmação que praticidade e reconhecidas qualidades técnicas podem andar de mãos dadas com um inegável charme, renovado a cada versão do modelo. Constantemente aperfeiçoada e sem concorrentes, é a esta linhagem de prestígio que se une a nova geração formada pelas Honda Biz 125 EX e Biz 125 ES, herdeiras genuínas de uma incrível história de sucesso.

O novo motor que equipa ambas versões da Biz tem como característica principal a eficiência no consumo de combustível, emissões de gases nocivos ao meio ambiente mínimas e a mesma confiabilidade e resistência de todas as versões anteriores da Honda Biz.

Ponto de diferenciação entre as duas versões da nova Biz 125 é o combustível: na versão EX o sistema de alimentação PGM-FI conta com a tecnologia FlexOne, que permite abastecer com gasolina e/ou etanol em diferentes proporções, enquanto na versão ES o sistema PGM-FI admite apenas a gasolina como combustível.

O sistema de transmissão semiautomático de quatro marchas permanece nas Honda Biz 125 2025, reconhecido e apreciado facilitador da pilotagem que elimina a necessidade do acionamento da alavanca de embreagem na troca de marchas. Outro fator de praticidade é a partida elétrica, presente nas duas versões da Biz 2025.

Motor

O novo motor da Biz 2025 preserva a mesma arquitetura do motor usado na Biz 125 anterior – monocilindrico inclinado a 80º, arrefecido a ar, comando simples acionado por corrente no cabeçote de duas válvulas – mas com notável diferença no diâmetro e curso do pistão. Agora tais medidas são de 50,00 x 63,12 mm, no motor anterior eram de 52,40 x 57,90 mm.

Ao majorar o curso e diminuir o diâmetro do pistão os técnicos buscaram elevar as características positivas derivadas de um motor “subquadrado”, expressão que é aplicada a motores de curso longo. A intenção foi a de privilegiar uma curva de torque mais robusta desde baixas e médias rotações, o que na prática resulta em economia de combustível e resposta ao acelerador mais condizente com a vocação urbana da Biz.

A decisão de oferecer o mesmo motor para ambas versões, a 125 EX e a 125 ES, proporcionará aos usuários do modelo de entrada um grande ganho real em termos de potência e torque na comparação com a Biz 110i, na ordem de mais 14,4% de potência e 15,7% de torque. Na Biz 125 ES o sistema de injeção eletrônica PGM-FI está ajustado para o uso exclusivo de gasolina enquanto que na Biz 125 EX o sistema se vale da tecnologia FlexOne, permitindo o uso de etanol e/ou gasolina. Os números relativos à potência e torque não se alteram com o uso de um ou outro combustível.

Uma característica positiva do novo motor das Biz 2025 é a redução de emissões nocivas ao meio ambiente, cumprindo assim as determinações do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT 5, sem que isso tenha trazido prejuízo em termos de desempenho dinâmico, economia de combustível e durabilidade.

Simplicidade

A sempre bem-vinda melhoria de aspectos relacionados com a manutenção também foi alcançada nas Biz 2025, que trazem um novo tipo de filtro de combustível, agora separado da bomba, o que reduzirá o custo de manutenção.

O sistema de transmissão semiautomática rotativo de quatro marchas é, desde sempre, uma “marca registrada” das Biz, e elemento de atratividade para os motociclistas iniciantes. A progressão dos engates de marchas ocorre sempre pressionando o pedal para baixo com a ponta do pé. A alavanca de câmbio especialmente projetada para a Biz facilita o uso do calcanhar para reduções de marcha.

Na eventualidade de parar em quarta marcha é possível passar diretamente ao ponto morto pressionando uma única vez o pedal para baixo com a ponta do pé, uma facilidade especialmente apreciada no característico para e anda do uso urbano.

Nas Biz 125 2025 não houve alteração no que diz respeito a transmissão secundária ou escalonamento do câmbio de quatro marchas. Uma nova corrente de transmissão – tipo 420 no lugar da 428 – oferece funcionalidade equivalente com menor perda de energia por atrito, o que resulta em ainda mais economia e durabilidade.

Fotos: Divulgação