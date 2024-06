Harmuch domina a categoria Super Master na Copa HB20

O fim de semana foi de festa para o curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary). Ele venceu as duas provas da categoria Super Máster válidas pela 3ª etapa da Copa HB20, disputada sábado e domingo no Autódromo de Potenza, em Lima Duarte (MG).

Com as duas vitórias, Harmuch sobe para quarto na classificação do campeonato da Super Máster, com 60 pontos. O líder é Uli Dias, com 99. A 4ª está marcada para os dias 3 e 4 de agosto, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Crédito: Vanderley Soares