Giovana Marinoski precisa pontuar

Harmuch quer duas vitórias na Copa HB20 em Cascavel

O curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) disputa as categorias Super e Super Máster na 5ª etapa da Copa Hyundai HB20 de hoje a domingo, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Na etapa anterior, em Interlagos, Harmuch conquistou duas vitórias na categoria Super Máster. “Meu carro estava bem acertado e com bom rendimento do […]