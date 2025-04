Ford revela a primeira imagem do novo Mustang GT Manual

Brasil - A Ford revelou a primeira imagem externa do Mustang GT com transmissão manual, depois de divulgar um teaser da manopla do câmbio com a placa numerada que personaliza cada exemplar da edição limitada de 200 unidades. A nova foto, com o ícone visto de cima, indica que ele está mais próximo de chegar ao mercado.

As faixas esportivas que percorrem toda a carroceria destacam a personalidade única do modelo, ao mesmo tempo em que evidenciam as proporções clássicas com capô longo e traseira curta do Mustang. A transmissão manual é mais um item “raiz” para quem aprecia o prazer de dirigir e a emoção de se conectar de forma mais direta com a máquina.