Fleck e Túlio Bendo dividem a liderança da Fórmula Truck

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada no último dia 4, em Londrina, no Norte do Paraná, mexeu com a classificação da GT Truck, a categoria dos motores eletrônicos. O gaúcho Rafael Fleck e o catarinense Túlio Bendo dividem a liderança com 330 pontos cada um.

Fleck saltou da vice-liderança para a primeira colocação com o quinto lugar em Londrina. Túlio Bendo passou a dividir a liderança com Fleck ao ser o terceiro colocado na prova. O terceiro colocado na classificação do campeonato passa a ser o catarinense Everton Fontanella, que tinha vencido a etapa de Campo Grande, com 280 pontos, enquanto que o paranaense Pedro Muffato, campeão do ano passado e que liderava desde o início da temporada, não pontuou em Londrina e caiu para a quarta colocação, com 263 pontos. Gaúcho de Pelotas, Jorge Maurício “Jorginho Feio” Ribeiro permanece na quinta colocação, com 205 pontos, enquanto que o catarinense Ramiris Fontanella fecha o grupo dos seis mais bem colocados, somando 185 pontos.

Com a expectativa de autódromo lotado e disputas acirradas, a Fórmula Truck terá prosseguimento no dia 8 de setembro, com a disputa da 6ª etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.