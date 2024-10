Firás Fahs disputa abertura da Copa Brasil de Fórmula Delta

Depois de 90 dias sem competição, as emoções da Fórmula Delta estão de volta neste fim de semana, com a realização da 6ª etapa da temporada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O paranaense Firás Fahs, que corre com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape, irá competir pela primeira vez no Velocitta.

Firás Fahs destaca que finalmente irá acabar com a ansiedade para estar na pista, com os 90 dias que a categoria ficou inativa. O fato de não conhecer o circuito e ter apenas dois treinos livres nesta sexta-feira (25), não tiram o entusiasmo do piloto de Foz do Iguaçu “Estou confiante em duas boas corridas, que possam nos levar a subir na classificação do campeonato”, acentua Firás Fahs.

Firás vem de um excelente desempenho na etapa anterior, em Interlagos, quando ganhou uma das corridas da etapa e foi segundo na outra. Ele é o quarto colocado na classificação geral, com 90 pontos, enquanto que o líder Pietro Mesquita soma 132. Já na competição de Rookies, Firás ocupa a vice-liderança, com 132 pontos e Pietro Mesquita também é o líder, com 162 pontos.