Firás Fahs briga pelo título da Copa Brasil na Fórmula Delta

São Paulo - A Fórmula Delta encerra a temporada 2024 neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação começa na sexta-feira (20), com a realização de duas sessões de treinos livres a serem realizadas a partir das 9h45 e às 14h35. No sábado, o treino classificatório será a partir das 8h40 e a corrida 1 tem largada programada para às 13h30. A corrida 2 será no domingo, com larga prevista para às 9h10.

O paranaense Firás Fahs, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape está na briga pelo título na Copa Brasil, competição que premiará o melhor pilotos nas três últimas etapas da temporada. A classificação está equilibradíssima. Firás ocupa a quinta colocação, com 59 pontos, a 15 pontos do líder Enzo Caporale, que tem 74. O vice-líder é Pietro Mesquita, com 73 pontos, seguido de João Simonsen, com 71; e Pietro Nalesso, com 60 pontos. Na classificação geral, Pietro Mesquita é o líder, com 177 pontos, Firás está em terceiro com 124, enquanto que na competição de Rookies, o líder também é Pietro Mesquita, com 229 pontos, tendo Firás como vice-líder, com 184 pontos.