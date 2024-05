Ferrari Roma Spider desembarca no Brasil

A Ferrari Roma Spider, o mais recente modelo de Maranello, foi revelada nesta sexta-feira (10) no Brasil, em evento exclusivo realizado no showroom Ferrari São Paulo. Com seu alto desempenho e elegância atemporal, o carro é a interpretação contemporânea do elegante estilo italiano dos anos 1950 e 1960.



Com as mesmas proporções, dimensões e especificações do bem-sucedido conceito V8 2+2 da Ferrari Roma, o modelo Spider se torna marcante, único e icônico por trazer uma capota flexível, solução que marca 54 anos após o 365 GTS4 de 1969, o glorioso retorno da capota flexível a um carro Ferrari com motor central dianteiro.



A interpretação moderna da capota dá ao carro um caráter forte graças às numerosas possibilidades de personalização oferecidas pelos tecidos refinados e a possibilidade de selecionar costuras contrastantes. Em termos de desempenho, destacam-se o curto tempo de abertura e fechamento do teto (13,5 segundos) em velocidade máxima de 60 km/h. Para redesenhar o teto, que é bastante íngreme na traseira, foi necessário repensar no desenho da janela traseira acomodada por baixo da capota traseira, quando o teto está recolhido.



A Ferrari Roma Spider mantém as excelentes características dinâmicas da Ferrari Roma, com a melhor relação peso-potência de sua categoria, graças não apenas ao teto, mas também ao chassi de alumínio e ao motor V8 de 620 hp da família de motores premiada como “Motor Internacional do Ano” em quatro edições consecutivas. O motor é acoplado a caixa de câmbio DCT de 8 velocidades da Ferrari, conhecida por suas trocas de marcha extremamente rápidas, conforto excepcional e eficiência mecânica.



Incrivelmente fácil de dirigir, a Ferrari Roma Spider conta com uma excelente capacidade de resposta ao volante, o que a torna a companhia perfeita tanto para viagens de fim de semana quanto para viagens mais longas. Sempre com a emocionante paisagem sonora do V8 da Ferrari ao fundo, é claro.



Uma série de novidades foi desenvolvida para tornar esse carro versátil, incluindo um compartimento de bagagem topo de linha que inclui uma escotilha no encosto do banco traseiro para transportar itens maiores, além dos assentos aquecidos ergonômicos ajustáveis em 18 opções, que também estão disponíveis com um aquecedor de pescoço opcional para os dias mais frios.

Ferrari Roma Spider

Expecificações Técnicas

Motor

Tipo de motor – V8 – 90° – turbocompressor duplo

Capacidade total do cilindro – 3.855 cc

Diâmetro e curso do pistão – 86,5 mm x 82 mm

Potência máxima (*) – 456 kW (620 hp) a 5.750-7.500 rpm.

Torque máximo – 760 Nm a 3.000-5.750 rpm.

RPM máximo – 7.500 rpm

Taxa de compressão – 9,45:1

Potência específica – 161 hp/l

Com gasolina de 98 octanas

Dimensões E Peso

Comprimento – 4.656 mm

Largura – 1.974 mm

Altura – 1.306 mm

Distância entre eixos – 2.670 mm

Bitola da esteira dianteira – 1.652 mm

Bitola da esteira traseira – 1.679 mm

Peso seco – 1.556 kg

Relação entre peso seco e potência – 2,5 kg/hp

Distribuição de peso – 48% dianteira / 52% traseira

Tanque de combustível – 80 litros

Capacidade do compartimento de bagagem – 255 litros

Pneus e Rodas

Estrutura – 245/35 ZR 20 J8.0

Pneu – 285/35 ZR 20 J10.0

Freios

Frente – 390 x 34 mm

Traseira – 360 x 32 mm

Caixa de câmbio e transmissão

F1 DCT de 8 marchas

Auxílios eletrônicos

EPS, VDC, ABS com EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs.

Benefícios

Velocidade máxima > 320 km/h

0-100 km/h – 3,4 s

0-200 km/h – 9,7 s

100-0 km/h – 32 m

200-0 km/h – 130 m

Consumo de combustível

Em fase de homologação

Emissões de Co2

Durante a homologação