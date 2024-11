Família Sperafico busca a 3ª Cascavel de Ouro

A família Sperafico, com 11 pilotos, irá busca a sua terceira Cascavel de Ouro no próximo sábado (9), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Será a 38ª edição da tradicional prova paranaense e pela primeira vez será disputada à noite, com três horas de duração. A largada será às 20 horas, com transmissão ao vivo do BandSports, Catve, TV Paraná Turismo/TV Paraná Educativa e no canal Youtube da categoria.

Com várias participações na prova, a família Sperafico já levou o cobiçado troféu em ouro para Toledo duas vezes. Dilso Sperafico venceu em 1986, pilotando um Hot Fusca e a dupla formada pelos primos Natan e Ricardo Sperafico ganharam em 2015, com um Ford Ka. Ricardo é filho de Dilso e foi piloto de testes da equipe Williams na Fórmula 1.