BANDEIRADA

Paranaense Light terá 3ª etapa sábado

Uma das últimas oportunidades para pilotos e equipes treinarem para as provas do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro em regime de corrida, a 3ª etapa do Paranaense Light será realizada neste final de semana em Londrina (PR). Amanhã a pista está reservada para os treinos oficiais e no sábado serão realizadas as tomadas de tempo […]