Edivan Monteiro sonha com pódio em Cascavel

Edivan Monteiro será um dos representantes de Cascavel na 9ª e última etapa da temporada 2024 da Fórmula Truck, que será disputada domingo (1), no Autódromo Zilmar Beux. Correndo em casa, Edivan sonha em ir ao pódio e somar pontos que possam lhe levar ao quinto lugar na classificação da categoria GT Truck.

Edivan ocupa a oitava colocação na classificação do campeonato, com 315 pontos. O líder Rafael Fleck tem 620 (550 com o descarte. Ele não precisará descartar pontos, porque não pontuou na primeira etapa do Campeonato Interestadual, em Guaporé, em abril. Assim tudo que marcar neste domingo, será somados a sua classificação final. Já na Copa Mercosul, Edivan é o nono com 115 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck com 225.