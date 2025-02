É preciso proteger o carro no verão

“A exposição do veículo ao sol e a chuva pode provocar esse problema. É possível recuperar através de um produto que faz a revitalização de plásticos, trazendo mais vida e um visual mais atraente às peças que vão se desbotando ao longo do tempo”, explica Marco.

“Cuidar da proteção contra UV e da manutenção do veículo não só prolonga a vida útil dos componentes, como também ajuda a manter a estética do carro em boas condições”, diz o CEO da KoalaCar.

Os vidros do carro, especialmente o para-brisa, podem ser afetados pela radiação UV o ano todo, mas no verão o risco é ainda maior. Com o tempo, a exposição ao sol pode comprometer a visibilidade, causando manchas e opacidade no vidro. O ideal é estacionar sempre na sombra, mas se não for possível, utilizar capas ou cobrir o carro em estacionamentos expostos ao sol, pode ser uma maneira eficaz de minimizar a ação desses raios. Outra opção é fazer a cristalização da pintura, que traz de volta o brilho da lataria muito mais intenso, removendo micro riscos e ocasionando uma proteção duradoura contra os efeitos adversos do tempo.

Em temporadas de verão no Brasil, a combinação de praia, sol e mar pode ser excelente para quem está de férias ou quer aproveitar as altas temperaturas. No entanto, para quem tem carro, é preciso redobrar os cuidados para evitar danos causados pelo calor extremo e raios ultravioletas (UV). Marco Lisboa, CEO e fundador da KoalaCar, uma microfranquia de limpeza a seco de automóveis, que oferece soluções para a proteção dos veículos, separou cinco dicas:

Proteja a pintura do carro

A exposição excessiva à radiação UV também pode causar o desbotamento da coloração da pintura, deixando-o com uma aparência opaca e envelhecida. Além disso, pode acelerar o processo de oxidação da cor, o que leva a manchas e corrosão.

“É possível encontrar no mercado uma supercera que cria uma película de proteção sobre a lataria, vedando os microporos da pintura. Isso leva a menos danos provocados pelos raios solares e é ideal para quem tem o hábito de deixar o carro estacionado no sol o dia inteiro. Para quem já está com a tintura do veículo prejudicada, é possível fazer o polimento para reavivar a cor e o brilho da lataria, eliminando riscos”, diz o CEO da KoalaCar.

Manutenção do interior do veículo

O interior do carro é outro que pode ser prejudicado com a exposição dos raios UV, especialmente em dias quentes. Bancos de couro podem ressecar e rachar, e os de tecido desbotar. Além disso, o painel corre o risco de perder sua cor e apresentar rachaduras. As películas de proteção solar podem ser soluções para essas questões, pois bloqueiam essa radiação, protegem o interior do carro e regulam a temperatura interna.

Atenção aos vidros

As películas solares são essenciais, principalmente em épocas de muito calor. Elas bloqueiam uma parte significativa dos raios UV, mantendo o interior mais fresco. Já os protetores de para-brisa, que são aqueles refletores que ficam dentro do carro, evitam o superaquecimento do painel, do volante e protegem os vidros das altas temperaturas.