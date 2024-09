Douglas Collet aumenta a festa gaúcha com vitória na F-Truck

A 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo (8) no Autódromo de Guaporé, foi uma festa gaúcha, que começou com Rafael Fleck, ganhador da categoria GT Truck, e aumentou com a vitória de Douglas Collet na F-Truck (caminhões com motores a bomba injetora). Douglas correu em casa, já que ele reside em Casca, distante 40 quilômetros de Guaporé. Ele foi aplaudido pelo grande público que lotou o autódromo Nelson Luiz Barro, e no público estavam muitos amigos e familiares.

Douglas Collet foi um dos grandes nomes da prova da categoria F-Truck. Ele largou em oitavo, ao completar a primeira volta já era o quarto, na sétima volta chegou ao segundo lugar e assumiu a liderança na sétima volta, quando o pole position e líder até então Geovani Tavares precisou ir aos boxes com problemas mecânicos. Douglas Collet completou 23 voltas em 38m03s342. Chegando 9s161 à frente do paranaense Carlos “Duda” Conci, o segundo colocado. Duda também foi uma das expressões da prova, uma vez que largou em segundo, foi ao boxes para reparos em seu caminhão, retornou no fim do pelotão, chegou a dar um passeio na grama, mas andando forte no fim da prova, chegou nos primeiros colocados e conquistou o segundo lugar, fazendo também a melhor volta da competição, com o tempo de 1m34s857.

Novo líder

O paraguaio Geovani Tavares não alcançou sua terceiro vitória, mas nem por isso ficou sem ter o que comemorar em Guaporé. Co o quarto lugar, ele assumiu a liderança da categoria F-Truck. Na classificação extra-oficial, ele tem 395 pontos, ao passo que o bicampeão Márcio Rampon e líder desde a primeira etapa, não pontuou caiu para a vice-liderança com 360 pontos. A vitória levou Douglas Collet à terceira colocação, com 320 pontos.