Direção responsável evita acidentes nas estradas no Feriadão de Páscoa

Brasil - Com expectativa de tráfego intenso nas principais rodovias do País durante o fim de semana prolongado por conta dos feriados de Sexta-feira Santa (18) e de Tiradentes (21), a Arteris – uma das maiores gestoras de rodovias do Brasil – reforça o alerta sobre a importância da direção responsável e da atenção redobrada para evitar acidentes, especialmente, relacionados ao excesso de velocidade e outras atitudes imprudentes no trânsito.

Rodovias

Entre os dias 17 e 22 de abril, é prevista a circulação de mais de 6,1 milhões de veículos pelas rodovias administradas pela companhia, que abrangem 3.200 quilômetros em cinco Estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná).

As sete concessionárias do grupo atuarão com operação especial, com mais de 1.600 profissionais de prontidão, além de 325 veículos de apoio, bases operacionais e um robusto sistema de monitoramento por câmeras.

Ainda assim, o comportamento de motoristas e pedestres continua sendo o principal fator para garantir uma viagem segura. “Respeitar os limites de velocidade é essencial para a segurança de todos no trânsito. Correr na rodovia não é sinônimo de que você vai chegar antes em lugar algum, e sim de que você amplia potencialmente os riscos de acidentes graves e até fatais. Pequenas atitudes fazem a diferença e ajudam a salvar vidas”, reforça Marcelo Sato Mizusaki, superintendente de Operações da Arteris.

A companhia também é apoiadora da campanha “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) desde o início do ano. A iniciativa tem como foco conscientizar motoristas sobre os impactos da velocidade nas estatísticas de acidentes e mortes no trânsito.