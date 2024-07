Dia do Motorista: Brasileiro fala que “dirige bem”, mas pesquisas dizem o contrário

No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Motorista, data que reconhece o papel crucial dos condutores no trânsito brasileiro. Enquanto o trânsito continua a ser um desafio complexo no país, especialmente nas grandes cidades, onde a quantidade excessiva de veículos e a infraestrutura inadequada aumentam a dificuldade de locomoção, é preciso entender melhor o comportamento dos motoristas. Por isso, a Justos realizou uma pesquisa com mais de mil condutores brasileiros, trazendo alguns insights importantes. Por exemplo: apesar de 98% dos respondentes se considerarem bons motoristas, muitos ainda adotam atitudes perigosas ao volante.

Quando perguntados sobre as principais características que definem um bom motorista, a maioria apontou ser ágil sem causar acidentes, evitar multas e infrações, e respeitar a sinalização de trânsito. Dhaval Chadha, CEO e cofundador da Justos, destaca que esses resultados refletem uma visão do trânsito em que a segurança coletiva muitas vezes é deixada em segundo plano.

O estudo também revela que a maioria dos motoristas adota comportamentos que aumentam os riscos no trânsito. 71% dos condutores afirmam que, com alguma frequência, seguem de perto outro veículo, sendo que para 10% isso é uma prática constante. Apenas 51% dos motoristas afirmam que nunca realizam manobras perigosas, como ultrapassagens arriscadas, e 27% dos respondentes admitem que nem sempre dão preferência a pedestres e ciclistas.

As leis de trânsito são assumidamente desrespeitadas pelos motoristas: 72% avançam no sinal amarelo com alguma frequência, sendo que 31% admitem fazer isso ocasionalmente e 9% constantemente. Além disso, 59% ultrapassam os limites de velocidade com regularidade, enquanto 38% confessam usar o celular enquanto dirigem. Ainda, 23% dos motoristas esquecem de usar a seta na rotatória com alguma frequência.

“É essencial mudarmos essa dinâmica. Queremos criar reforços positivos para bons comportamentos e, por isso, a Justos valoriza o melhor lado dos motoristas”, explica Chadha. “Com a nossa solução, queremos mostrar que é possível ter ganhos individuais enquanto se promove uma conduta que também gera um importante benefício coletivo: um trânsito mais seguro.”

A Justos

A Justos nasceu com o propósito de melhorar o trânsito brasileiro e tem conseguido fazer isso com o apoio da tecnologia. Desde janeiro, os melhores motoristas da insurtech tiveram uma média de melhora de 28% na avaliação da direção feita pela empresa. A empresa usa uma tecnologia exclusiva de telemetria ativada nos sensores presentes no telefone celular para avaliar como o motorista está dirigindo. Os parâmetros de comportamento avaliados são: aceleração, velocidade, curvas, frenagem e direção focada — quando o motorista não usa o celular enquanto dirige.

Para se tornar cliente, a pessoa interessada precisa passar por um teste de direção em que dirige pelo menos 80 km enquanto está conectada ao aplicativo da Justos. A partir dessa avaliação, a equipe faz a análise do perfil do motorista e oferece uma mensalidade mais justa, baseada no desempenho de cada indivíduo ao volante.

Essa avaliação gera uma nota para os clientes, atualizada constantemente a partir do comportamento na direção. Quando há pontos a serem melhorados, como fazer curvas com mais cautela, o aplicativo notifica o cliente sobre a necessidade de reduzir a velocidade para ganhar maior controle e suavidade na entrada e saída das curvas.

Crédito: Divulgação