Curvas rápidas Goiânia animam Akyu Myasava

Tendo como meta concluir as três provas do fim de semana, o paranaense Akyu Myasava disputa sábado domingo a 4ª etapa da temporada da Stock Car Series, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

As curvas rápidas do autódromo goiano animam Akyu. “Gosto das curvas rápidas e assim espero bons resultados neste fim de semana. A meta é concluir as três provas para marcar o maior número de pontos possíveis”, afirma Akyu, que compete pela equipe Garra Racing Team, com apoio da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare nesta temporada.

Programação

A programação da Stock Car Series inicia nesta sexta-feira, às 8h10 com o Shekedown; às 11h20 com o treino livre 1 (para Rookies); e às 13h50, o treino livre 2, quando todos os pilotos vão à pista.

No sábado, o treino livre 3 será a partir das 9 horas; o treino classificatório será disputado a partir das 11h20 e a corrida 1 tem largada prevista para às 13h55, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

Já no domingo, a corrida 2 está prevista para às 10h10, com 20 minutos, mais uma volta, enquanto que a largada da corrida 3 está marcada para às 10h50, com duração der 20 minutos, mais uma volta.