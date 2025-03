Cuidado ao dirigir com chuva,seja nas ruas ou nas estradas

Além disso, ultrapassagens devem ser feitas com extrema cautela. Em dias chuvosos, é recomendável evitar ultrapassar caminhões quando eles estiverem gerando spray d’água, pois isso compromete a visibilidade e a capacidade de reação do motorista. “Quando um caminhão projeta água para os lados, o motorista de um carro pode perder completamente a visão da estrada por alguns segundos, o que é muito perigoso”, alerta o diretor.

Mesmo com precipitações isoladas, dirigir sob chuva é um desafio que exige atenção redobrada, especialmente em estradas onde as condições meteorológicas aumentam os riscos de acidentes. Para motoristas de carros e caminhões, adotar práticas seguras é fundamental para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos.

Brasil - O outono teve início oficial na quinta-feira (20), às 06h02. No Paraná, em geral, a estação se caracteriza pela redução no volume de chuvas em relação ao verão, que ficarão mais esparsas ao longo dos próximos três meses.

Além disso, não é recomendável usar o cruise control (piloto automático) em pistas molhadas, porque isso pode dificultar o controle do carro em situações inesperadas. “Ficar atento às poças d’água também é fundamental, já que elas podem causar aquaplanagem, situação em que os pneus perdem contato com o asfalto, tornando o veículo incontrolável”, acrescenta o diretor.Previsão do tempoUma dica importante é conferir a previsão do tempo para programar trajetos e horários da viagem.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) fornece a previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses com duas atualizações diárias no site www.simepar.br.Para cada cidade é possível verificar a previsão do quanto deve chover, as temperaturas mínimas e máximas e a umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte. Assim dá para saber se vai chover mais de manhã ou à tarde, por exemplo.

O impacto do volume de chuvas e dos ventos pode ser grande nas estradas, principalmente em áreas de serra. “Algumas variáveis interferem no impacto desta chuva, como por exemplo a topografia da região e a infraestrutura das cidades. Áreas montanhosas, quando recebem grande acumulado de chuvas, por conta da inclinação podem sofrer com enxurradas e cabeças d’água”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o alto volume de chuvas pode trazer riscos de alagamentos e deslizamentos. “Um grande volume de chuvas em uma área extremamente urbanizada dificulta o escoamento da água, que é a dificuldade de drenagem urbana. Além disso, chuvas continuadas, por exemplo, começam a degradar o solo, e quando essa região recebe uma pancada de chuva forte, desencadeia eventos de deslizamento”, explica o capitão Anderson Gomes, chefe do Cagerd (Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres).

O Cegerd recebe as informações meteorológicas do Simepar e avalia os riscos de enxurradas, alagamentos, inundações e deslizamentos, para emitir alertas para a população. Para receber os alertas da Defesa Civil via WhatsApp você deve cadastrar o número (61) 2034-4611 no seu telefone e mandar uma mensagem. Você também pode enviar SMS com o CEP da sua região para o número 40199.