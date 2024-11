Cláudio Harmuch é campeão por antecipação na Copa HB20

O fim de semana foi muito bom para o curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) que venceu as duas corridas da categoria Super Máster na 7ª etapa da Copa HB20 2024, realizada no Autódromo dos Cristais, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Harmuch, que já havia largado em quarto na Geral da categoria Super, na Corrida 1, num grid com 35 carros, mais uma vez foi ao pódio, em terceiro lugar na Super e vitória na Super Máster. E no domingo, foi quinto colocado na Super e venceu novamente na Super Máster, conquistando o título por antecipação da categoria.

“Mais uma vez reitero os meus agradecimentos para Deus, que me proporcionou tudo isso que está acontecendo na minha vida e no meu esporte. Mas, também agradeço aos meus patrocinadores, apoiadores, familiares e amigos, pois sem eles essa conquista na temporada 2024 não seria possível. No início desse ano projetamos ficar entre os cinco primeiros na Geral da Super e brigar até o fim do campeonato pelo título na Super Máster”, declarou Cláudio Harmuch.