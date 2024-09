Citroën CX celebra 50 anos de excelência automotiva e progresso

Projetado em 1974 para substituir o DS, que por sua vez sucedeu ao Traction Avant, o CX é lembrado até hoje como o grande ícone da Citroën dos anos setenta e oitenta. Como seus dois prestigiosos antecessores, ele se beneficia de inúmeras inovações técnicas que, ao longo de seus dezessete anos de carreira, lhe conferiram qualidades excepcionais e ainda o diferenciam em 2024.

Seu estilo exclusivo lhe confere uma identidade aerodinâmica, elegante e de baixa inclinação, que é imediatamente reconhecível. O CX foi substituído no verão europeu de 1989 pelo XM. No entanto, suas versões de propriedade continuaram a ser produzidas até o segundo semestre de 1991.

O CX foi lançado oficialmente em 26 de agosto de 1974. Apresentados à imprensa na Suécia em julho anterior, os vinte e dois CX 2000 e CX 2200 usados ​​para testes fizeram um retorno notável a Paris, à loja Citroën na Avenue des Champs-Elysées, como parte de um tour de seis dias e 3.400 quilômetros chamado Raid Arctique 1974. Ao volante estavam vinte e dois jovens que haviam participado do Raid Afrique 1973 em um 2CV um ano antes.

Salão de Paris

Lançado em 28 de agosto de 1974, o CX 2000 atraiu muita atenção no Salão do Automóvel de Paris em outubro seguinte. A estrela do estande da Citroën foi imediatamente reconhecida como um carro inovador. Dos seus antecessores, ele pegou a tração dianteira, a suspensão hidropneumática e os freios a disco assistidos. Mas o recém-chegado também apresenta uma série de inovações originais. O motor transversal de quatro cilindros é posicionado no balanço dianteiro e inclinado para frente para otimizar ainda mais a distribuição de peso e a aderência. Para um conforto excepcional, a carroceria monobloco adota dezesseis elos elásticos nas longarinas que filtram ruídos e vibrações dos eixos dianteiro e traseiro, bem como do motor e da caixa de câmbio.

Emblemático

Esteticamente, além de suas linhas particularmente aerodinâmicas, conforme destacado pelo nome CX (sigla usada para mensurar o coeficiente aerodinâmico), todo o layout do interior foi objeto de um estudo muito detalhado. A característica mais emblemática é, sem dúvida, o famoso painel de instrumentos arredondado. A ergonomia e a segurança passiva não foram esquecidas. Em primeiro lugar, todos os controles usuais essenciais para a direção, como faróis, indicadores, limpador de para-brisa e buzina, estão acessíveis na ponta dos dedos, sem que as mãos deixem o volante. Todos os componentes do acabamento e do interior não têm saliências agressivas e seus materiais foram projetados para serem tão resistentes quanto os órgãos do corpo humano. Outra inovação em 1974 foram os cintos de segurança dianteiros retráteis.

A rainha das pistas

O CX entrou em competição apenas 14 meses após sua apresentação no Salão do Automóvel de Paris. Em 26 de dezembro de 1975, três CX 2200 partiram para o famoso rally-raid Abidjan-Nice, o mesmo evento que deu a Thierry Sabine, na época apenas um piloto de motocicletas, a ideia de organizar um evento semelhante entre Paris e Dakar. Depois de 9.246 km de trilhas, lama, ferro corrugado e pedras, os três Citroëns superaram todas as dificuldades e chegaram ao final em 4º, 5º e 6º lugares na categoria 4×2. De agora em diante, a África e os eventos de longa distância serão os terrenos favoritos do novo Citroën. Sua robustez e suspensão hidropneumática permitiram que ele realizasse várias façanhas.

No Rallye du Maroc, Rallye des Mille Pistes, London-Sydney, Rallye Acropole, Rallye 5 x 5 Transafrica e Rallye Paris-Dakar, o CX, seja de série ou preparado, coleciona lugares de honra e vitórias em categorias contra carros muito mais potentes. E quanto mais longos, acidentados e difíceis os eventos, mais sua suspensão e robustez fazem maravilhas! Mas foi com sua nova pintura tricolor oficial, desenhada por Philippe Donati, aluno da famosa escola Camondo, que o CX conseguiu uma façanha histórica no 9º Tour Automobile du Sénégal. Trinta carros participaram, incluindo cinco CX 2400s. Após quatro etapas e 3.000 km de calor sufocante, apenas sete carros cruzaram a linha de chegada em 1º de novembro de 1977. Os cinco CXs construídos na fábrica marcaram um quintupleto lendário. Os CXs também venceram o Tour Automobile du Sénégal em 1978 e 1979.

O Rally Paris-Dakar também permitiu que o CX se tornasse uma lenda do rally-raid. Em primeiro lugar, no segundo semestre de 1979, a Citroën, que compreendeu imediatamente o potencial de mídia desse evento extraordinário, forneceu ao seu organizador, Thierry Sabine, quatro Méhari 4×4 e, acima de tudo, um CX 2400 GTI, que se tornou um verdadeiro porta-estandarte. Com esse carro, o reconhecimento para o segundo Rally Paris-Dakar foi realizado com grande sucesso. Foi uma oportunidade para o grande Citroën impressionar Thierry Sabine com suas qualidades em todos os tipos de terrenos difíceis! A experiência foi repetida no ano seguinte. Mas o melhor ainda estava por vir.

Em 1981, um CX 2400 GTI de fábrica terminou o evento em décimo sexto lugar, à frente de muitos 4×4 muito mais potentes e, acima de tudo, em primeiro lugar entre os carros com tração nas duas rodas! No entanto, outro CX 2400 GTI de fábrica, com mais cobertura da mídia, causou uma forte impressão no evento e na mente das pessoas. Apresentado pela Citroën Bélgica, ele foi dirigido pela primeira vez por Jacky Ickx, então quatro vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, e pelo ator Claude Brasseur.

O CX em números

Considerando todos os modelos, um total de 1.042.460 CXs foram produzidos entre 1974 e 1991. Esse número se divide em 913.375 sedãs, incluindo 29.380 versões longas, de 1974 a 1989, e 129.085 peruas, incluindo 900 Enterprise, de 1976 a 1991.

Foto: Divulgação