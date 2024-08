Cirino quer recuperar a liderança em Cascavel

BANDEIRADA

Ponta Grossa volta a receber a Velocidade na Terra do Paraná

A Velocidade na Terra do Paraná terá prosseguimento no próximo fim de semana em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais, onde está situado o Parque de Vila Velha. O Autódromo André de Geus será palco da 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross. No […]