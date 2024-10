Catalisador é um item essencial para o cumprimento do Proconve L8

A partir de 2025, entrará em vigor a primeira fase do Proconve L8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores para Leves 8) com normas de emissões ainda mais criteriosas. Para atender a essa etapa da legislação, o catalisador automotivo, presente nos veículos vendidos no Brasil desde o final da década de 1990, será um importante aliado na diminuição dos gases poluentes.

O catalisador automotivo está inserido em uma peça metálica conhecida como conversor catalítico, “A parte interna do catalisador, suportado em um substrato cerâmico ou metálico, é composta por um revestimento de óxidos e metais nobres, como platina, paládio e ródio. Quando os gases produzidos durante a queima do combustível entram em contato com esses metais, reações químicas acontecem, transformando-os em gases inofensivos e água, que são lançados na atmosfera pelo escapamento. Esse número de conversão pode chegar até 98%”, explica Miguel Zoca, Gerente Sênior de Aplicação do Produto da unidade de catálise da Umicore no Brasil.