Cascavel de Ouro encerra terceiro lote de inscrições

A Cascavel de Ouro de 2024, marcada para o dia 9 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux, caminha em ritmo forte para se solidificar como uma das mais disputadas dos 57 anos de sua história. Chegando a 38ª edição com uma inédita corrida noturna de três horas de duração, a prova mais tradicional do automobilismo brasileiro confrontará duplas de vários estados brasileiros com carros configurados pelo regulamento técnico do campeonato da Gold Turismo.

O terceiro lote de inscrições foi encerrado na última quarta-feira (31) e a Masso Sports, empresa promotora da Cascavel de Ouro, registrou exatos 30 carros já confirmados. São 18 Volkswagen Gol da geração 2 (o chamado “bolinha”), cinco Ford Ka, três Ford Fiesta, dois GM Corsa, um GM Celta e um Renault Clio. A mais de três meses da largada, a organização manifesta expectativa de mais que o dobro deste total.

“Aqui estamos considerando apenas as duplas que já efetuaram o pagamento de suas inscrições. Há várias outras já definidas, com seus esquemas técnicos devidamente acertados, e que optaram por efetuar a inscrição mais adiante”, comenta Edson Massaro, diretor da Masso Sports e presidente do Automóvel clube de Cascavel. “Em 2018 tivemos 70 carros inscritos. Vamos no mínimo repetir este número”, aposta.

Nomes internacionais

Além de pilotos de destaque no cenário nacional, a Cascavel de Ouro terá em 2024 nomes de projeção internacional. Christian Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1 e de Fórmula Indy, e Augusto Farfus, representante brasileiro no Mundial de Endurance, estarão no grid formando dupla pela equipe Masso-Ferrari Motorsport, com um Ford Ka. “Como piloto de carros, não posso deixar de ter a Cascavel de Ouro no currículo”, diz Farfus.

Crédito: Divulgação