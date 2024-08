“Carro não é escolhido, ele te escolhe”: Comprar carro é um grande desafio

Procurar pelo carro perfeito é uma tarefa desafiadora devido à grande variedade de modelos disponíveis no mercado, cada um com suas funcionalidades e peculiaridades. De acordo com uma pesquisa realizada pela Offerwise em 2023 a pedido do Google Brasil, as expectativas dos brasileiros estão mudando: a autonomia e a economia de combustível são as prioridades para quem busca um novo automóvel, representando 15% dos entrevistados. O preço do veículo é o ponto focal para 12%, seguido pela tecnologia de segurança 11%, design e estilo (9%), potência do motor (5%) e robustez (2%). Em relação à categoria do veículo, um levantamento feito pela Webmotors aponta que motoristas de primeira viagem preferem SUVs (38%), hatchbacks (26%), sedãs (24%), picapes (9%) e crossovers (4%).

A consultora de vendas do V1 Assinatura, Thaís Marins, explica que, para “dar a partida” no processo, é essencial definir as necessidades e desejos do motorista. Perguntas como “Qual é o seu estilo de vida?”, “Quantas pessoas normalmente estarão no carro?”, “Qual é o seu orçamento?” e “Em que tipo de terreno você vai dirigir?” devem ser respondidas antes de começar a procurar o modelo. “Determinar a frequência com que se dirige na cidade ou em estradas, se serão realizadas viagens longas, se o carro precisa ter mais espaço para acomodar família ou amigos, e quanto investir no veículo ajuda a delinear o perfil do motorista, delimitando quais modelos seriam ideais para suprir essas necessidades”, afirma Thaís.

Categorias e modelos

Explorar as categorias de carros e o que cada uma pode proporcionar é essencial. Para quem procura um veículo para o dia a dia na cidade, os modelos hatch, também chamados de hatchback, são ideais. Já o sedã é indicado para quem precisa se deslocar com a família ou realizar viagens longas, devido ao seu espaço e conforto. SUVs são referências tanto para dirigibilidade urbana quanto para off-road, oferecendo versatilidade para motoristas que enfrentam diversos tipos de terreno. As picapes, por sua vez, são perfeitas para o transporte de cargas e para deslocamentos em terrenos irregulares, como aqueles com buracos.

Investimento

Em relação ao investimento, Thaís destaca que a assinatura de automóveis é uma opção atraente, especialmente para motoristas que desejam explorar diferentes modelos de carros zero km. “A assinatura tem se tornado cada vez mais popular, pois oferece total liberdade para selecionar o carro de sua preferência e decidir por quanto tempo utilizá-lo. Isso ajuda a controlar os gastos e permite experimentar vários modelos sem o compromisso de longo prazo associado à compra de um carro próprio”, afirma.

No caso do V1, é possível optar por períodos contratuais de 12, 24 ou 36 meses. Dentre as vantagens oferecidas, destaca-se a mensalidade fixa, que engloba documentação, manutenções preventivas e de desgaste, impostos, emplacamento, seguro e assistência 24h em todo o Brasil. Ao final do contrato, você pode escolher um novo carro que atenda às suas necessidades atuais. “Seja para acompanhar conquistas, adaptar-se às mudanças familiares ou simplesmente para desfrutar de um modelo novinho em folha, a possibilidade de renovar sua experiência a cada ciclo e encontrar o carro ideal para um novo momento é incomparável”, finaliza Thaís.

Diferentes necessidades

Definido o perfil do motorista e os modelos que se encaixam em suas prioridades, é possível identificar o veículo ideal para cada tipo de condutor.

• Para quem está começando no mundo dos automóveis, Thaís recomenda o Onix Hatch Premier: “Com um design moderno, boa lista de equipamentos de série, tecnologia avançada e motor eficiente, o Onix Hatch Premier é ideal, trazendo mais confiança para os motoristas.”

• Para famílias, a sugestão é o Cronos Drive — um sedã confortável, espaçoso, econômico e com bom custo-benefício, sendo uma excelente escolha como segundo carro da família, facilitando viagens e o transporte de crianças.

• Argo e Onix Premier se destacam pela eficiência no consumo de combustível, tornando-os ideais para quem busca um veículo mais econômico.

• Se a segurança é a principal preocupação, T-Cross e Tracker oferecem excelente tecnologia de segurança, incluindo sistemas de assistência ao motorista, múltiplos airbags e boa construção estrutural.

• Para viagens que exigem um veículo mais espaçoso, os modelos Virtus, Onix Sedã e Fastback proporcionam grandes porta-malas, amplo espaço interno e conforto para longas jornadas. Alternativa econômica

Crédito: Divulgação