Brasileiro de Kart tem inscrições reabertas

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) reabriu as inscrições para o Brasileiro de Kart. Será o terceiro lote do Grupo 1, que acontecerá entre os dias 7 e 12 de outubro, no Speed Park, em Birigui/SP, e do segundo lote do Grupo 2, que será realizado entre os dias 11 e 16 de novembro, no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina/PR.

Além da reabertura das inscrições, a CBA também divulgou o aumento de vagas na categoria Cadete (que estará no Grupo 1) para 56 pilotos. As demais categorias 4 tempos (Mirim, F-4 Junior, F-4 Graduado, F-4 Sênior, F-4 SS, F-4 SSM, F-4 Sênior 60+ e Super F-4) seguem com os limites divulgados anteriormente.

No Grupo 2, a partir de agora, as categorias também passam a ter limite de vagas. Júnior Menor, Júnior, Novato, Graduado, OK Júnior, OK FIA, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Máster e Sênior 60+ poderão ter 36 karts no grid em cada. A Mini 2T, como divulgado previamente em regulamento, segue com 16 vagas. Para se inscrever na principal competição do kartismo nacional, basta acessar o site da CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt.

Para o Grupo 1, a partir desta data e até dia 30 de setembro, o valor da taxa de inscrição para as categorias Mirim e Cadete será de R$ 2.500,00. Nas demais, R$ 4.990,00. O Grupo 2 terá novos valores para as inscrições até o dia 20 de outubro: R$ 2.050,00 (Mini 2T) e R$ 3.850,00 (demais categorias).

Além dos dois Grupos, o Brasileiro de Kart ainda terá a disputa do Grupo 3, com as categorias Shifter, em Paulínia/SP (kartódromo San Marino) em dezembro, junto com o 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax e o 7º Brasileiro de Kart Endurance. As inscrições para estes eventos serão abertas em breve.