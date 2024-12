Bortoleto é campeão Mundial de F-2

Bortoleto chegou à Abu-Dhabi, palco do encerramento do Campeonato, com vantagem de apenas meio ponto na classificação para o francês Isac Hadjar. Muito focado e ciente do que deveria fazer ao longo do fim de semana Bortoleto e a equipe Invicta Racing trabalharam de forma unida para buscar o melhor acerto para o carro #10 tanto em situação de classificação, como para as corridas.

Quando se trata de segurança no trânsito, a visibilidade é essencial. Garantir que o limpador de para-brisa do seu carro esteja em boas condições é fundamental para uma condução segura, uma vez que o componente é responsável por remover a poeira e outros resíduos que podem comprometer a visão do motorista. Com a chegada das […]

Os Correios estão recebendo da Stellantis, em 2024, 50 veículos elétricos Peugeot e-EXPERT para serem utilizados no transporte de remessas na última milha em diferentes cidades no Brasil. A parceria inédita entre as duas empresas, em um projeto estratégico de eletromobilidade, resultou na maior frota elétrica própria dos Correios. O evento que marcou a entrega […]

No sábado, em uma corrida sensacional, Gabriel partiu da nona colocação e, com muita raça, foi escalando o pelotão até concluir as 25 voltas em um muito comemorado segundo lugar. Dessa forma, ele ampliou sua vantagem no Campeonato para cinco pontos e meio para o segundo colocado e pôde, de certa forma, planejar melhor a sua estratégia para a corrida principal. No domingo, com excelente largada, pulou para a liderança, quando que Isac Hadjar, seu adversário na luta pelo título deixou o carro apagar e seu carro teve que ser levado para os boxes. Mesmo voltado à pista com uma volta de desvantagem, não levou perigo ao brasileiro.

Assim Bortoletto pode seguiu tranquilo e recebeu a bandeirada em segundo lugar, conquistando o título ao somar 214,5, 22,5 à frente do francês. “Obrigado a todos os brasileiros, a todo mundo que me apoia nas redes sociais, quando me encontram pessoalmente. Esse título é para vocês, muito mais para vocês do que para mim mesmo. Isso mostra o quanto o Brasil é forte e eu vou voltar a representar vocês na Fórmula-1”, comemorou Gabriel ao sair do carro, após ser recebido em festa pela família, amigos e todos da equipe.