Audi anuncia os novos A4 e A5 com tração quattro

A Audi do Brasil anuncia a chegada dos novos A4 e A5 no país equipados com a consagrada tração quattro com tecnologia ultra, que proporciona mais eficiência aos veículos. Os modelos receberam novos equipamentos, retoques visuais e estão com um desempenho ainda mais vibrante. No caso do A5, haverá a introdução da versão advanced do modelo. Os veículos já estão disponíveis na rede com mais de 40 concessionárias da marca no país.

“Queremos oferecer aos nossos clientes a melhor experiência ao volante em termos de performance, conforto e segurança. Nesse sentido, a consagrada tração quattro vem mostrando nos últimos 40 anos que é possível oferecer uma dinâmica de condução única em todos os tipos de terrenos. Estamos muito felizes em trazer essa tecnologia aos modelos Audi A4 e Audi A5”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

As novidades integram a série de lançamentos da marca das quatro argolas em celebração aos seus 30 anos de atuação no mercado brasileiro, celebrados em 2024. Além dos novíssimos Audi A4 e A5 com tração integral quattro® com tecnologia ultra, que serão lançados em breve, a fabricante já lançou no primeiro trimestre deste ano os modelos Audi SQ8 e-tron, Audi RS 6 Avant Performance e Audi RS 6 Avant Legacy. No segundo semestre, está prevista a chegada do Audi Q6 e-tron, que inaugura a nova geração de elétricos da marca.

A tração integral quattro surgiu oficialmente em 1980, no Salão de Genebra (Suíça). O primeiro Audi quattro estreou naquele ano com sua tração permanente nas quatro rodas que oferecia um conjunto leve, compacto e eficiente. Assim, o sistema de tração foi o primeiro nas quatro rodas permanente construído em volume adequado para carros rápidos e esportivos.

Desde então, ela vem contribuindo para a marca das quatro argolas conquistar inúmeras vitórias nas pistas de competição, além de ser continuamente aprimorada e incorporada à linha de veículos da fabricante. Atualmente, já são mais de 10 milhões de veículos comercializados em mais de quatro décadas da tração quattro em todo o mundo. No Brasil, a tecnologia é oferecida em praticamente toda a linha de veículos da fabricante, sendo adotada nos veículos SUV, Sportback e elétricos.

Fotos: Divulgação