Movimento dos Com Terra “brota” pelo país

Cascavel – Um novo movimento surge para, quem sabe, colocar um ponto final de décadas de afronta e humilhação provocados por um movimento que se diz defensor da reforma agrária, mas vive à margem da lei: o MST.

Agora é a vez do MCT (Movimento dos Trabalhadores Rurais Com Terra), cuja ideia surgiu despretensiosamente em uma conversa informal entre o advogado catarinense Marcelo Barison, juntamente com a filha e do genro. A reportagem do Jornal O Paraná conversou com o precursor do movimento em busca de mais detalhes sobre os próximos passos a serem dados pelo MCT.

A mobilização ganhou uma dimensão meteórica e já chegou ao conhecimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que dias atrás, em um evento, já estampou a nova bandeira do movimento (foto). As questões jurídicas para a criação do MCT já estão bastante adiantadas. A ideia é fazer também uma cartilha para divulgar de que forma o movimento pretende proceder em caso de ameaças ou de invasões de terras, a partir de agora, no Brasil. “Vamos mobilizar todo o Brasil”, garantiu Barison.

Catarinense

Marcelo Barison é advogado, produtor rural e técnico agropecuário em Santa Catarina. Seu escritório advoga há anos uma causa envolvendo a Fazenda Volta Grande, localizada no município de Zortea, no Meio-Oeste catarinense. A área já foi invadida quatro vezes e está sob interdito proibitório com sentença transitória em julgado. Por conta do Abril Vermelho, teve início novamente uma mobilização para uma nova invasão na área no dia 26 de março. “Decidimos se antecipar e fazer um ato na fazenda, reunindo vários produtores e autoridades. Deu certo e conseguimos debelar qualquer tentativa de nova invasão”, relata.

O modus operandi do novo MCT segue coincidentemente, a linha da lei que já existia no estado catarinense, batizado de Abril Amarelo. “O que fizemos é a materialização dessa lei, sem saber que ela existia até então. Todos vestiram a camisa e compraram a ideia dessa mobilização”.

TERRA DA GENTE