Itaipu vai difundir tecnologia para agricultura agroecológica no Paraná

Paraná - A Itaipu Binacional está expandindo a experiência acumulada em 20 anos com a Vitrine Tecnológica de Agroecologia (Vital) para as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná. Essa iniciativa surgiu de um convênio firmado com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR). O objetivo é apresentar e debater diversas tecnologias voltadas à agricultura orgânica e sustentável, seguindo o modelo bem-sucedido da Vitrine durante o Show Rural Coopavel, realizado anualmente em Cascavel (PR).

Investimento e Expansão

Com um investimento de R$ 9.500.397,81, o contrato terá duração de três anos. Além de manter a Vitrine em Cascavel durante todo o ano, se criarão novos espaços de demonstração nas unidades do IDR-PR em cidades como Santa Tereza do Oeste, Santa Helena, Palotina, Pato Branco e Paranavaí. Em Foz do Iguaçu, as atividades ocorrerão no horto da Itaipu Binacional.

Benefícios do Convênio

Segundo Ronaldo Pavlak, gerente da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu, o convênio atende a uma demanda antiga dos organizadores da Vitrine. Atualmente, se mantém o espaço ao longo de todo o ano, mas utiliza-se apenas durante a semana do Show Rural, tradicionalmente realizado em fevereiro.