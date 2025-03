Faturamento bruto das lavouras de café deve atingir R$ 116,42 bi

E, neste caso, como em 2024 os c afés da espécie de C. arabica tiveram uma receita bruta de R$ 57,69 bilhões, na comparação com o estimado para 2025 constata-se que haverá um aumento de 41,3%. E, adicionalmente, com relação aos cafés da espécie de C. canephora, cujo faturamento foi de R$ 21,97 bilhões em 2024, verifica-se que também haverá um expressivo incremento de 58,9%, nesta mesma base comparativa.

Como o faturamento bruto do setor em 2024 foi de R$ 79,67 bilhões , caso seja feito um comparativo com o previsto para 2025, verifica-se que tal estimativa, se confirmada, representará um significativo acréscimo em torno de 46%. E, ainda, se for feito o mesmo comparativo com o faturamento dos Cafés do Brasil de 2023 o aumento é ainda mais expressivo ao superar 120%, saltando de R$ 57,82 bilhões para R$ 116,42 bilhões em dois anos.

Brasil - Estimativas iniciais previstas para o presente ano-cafeeiro em curso, de 2025, indicam que o faturamento bruto das lavouras dos Cafés do Brasil deverá atingir o montante total de R$ 116,42 bilhões, receita que representará recorde histórico, caso confirmada. Neste contexto, a receita dos cafés da espécie Coffea arabica ( café arábica ) foi calculada em R$ 81,51 bilhões, a qual corresponde a 70% do total geral, e, adicionalmente, os cafés da espécie Coffea canephora ( robusta+conilon ) tiveram seu respectivo faturamento estimado em R$ 34,91 bilhões, montante que equivale a 30% do total nacional.

Convém também destacar que esta análise e divulgação em foco do faturamento dos Cafés do Brasil em 2024 têm como base e referência os dados constantes do Valor Bruto da Produção – VBP – Janeiro 2025, estudo que é elaborado e divulgado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa, o qual também está disponível na íntegra, assim como todas as demais edições desse documento, no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, rede integrada de pesquisa coordenada pela Embrapa Café.

Em complemento, vale esclarecer que o VBP, elaborado e divulgado mensalmente pela SPA com base no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no caso específico da cotação do café para o corrente ano de 2025, adotou como base da projeção os preços médios recebidos pelos produtores no mês de janeiro de 2025, tendo como referência o café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, e o café robusta tipo 6, peneira 13, com 86 defeitos.