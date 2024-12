Confinamento reage com alta da arroba do boi na Região Oeste

Cascavel – O sistema de confinamento de gado no Brasil, também conhecido como “sistema de confinamento intensivo” ou “engorda em confinamento”, é uma prática amplamente utilizada na pecuária de corte. Esse modelo tem como objetivo aumentar a eficiência na produção de carne, concentrando os animais em áreas controladas onde a alimentação e o manejo são otimizados. Esse sistema tem crescido no Brasil nas últimas décadas, contribuindo para a modernização e aumento da produtividade da pecuária brasileira.

Recente levantamento elaborado pela DSM-Firmenich, líder global em nutrição, saúde e biociência, mostra que o Brasil conta com um rebanho de 7,96 milhões de cabeças criado pelo sistema de confinamento. Em 2024, houve um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, puxado pela adesão de novas regiões, como por exemplo, Pará e Tocantins.

O percentual é recorde, superando até então a média histórica de 9% de evolução ao ano. Em número de propriedades no Brasil, o confinamento é adotado em 2.592. Em âmbito nacional, este crescimento reflete a retomada do setor, depois de um período de margens negativas registradas nos últimos dois anos.

Para especialistas, esse aumento de gado confinado é alinhado ao crescimento do abate registrado neste ano. Dentro desses números, é preciso também registrar o aumento da participação das vacas no confinamento. O raio-X do confinamento no País, mostra que 75% do sistema está distribuído entre os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Outro ponto importante a ressaltar: o crescimento é mais expressivo nos confinamentos de maior porte, acima de 10 mil cabeças. Em contrapartida, os confinamentos de porte menor reduziram o volume de animais. É o que ocorreu na região Oeste do Paraná.

Alta repentina

Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o agropecuarista Vinicius Lazarini comentou que comportamento do confinamento varia de ano a ano. Regionalmente, ele afirma que não houve evolução, como ocorreu em outras regiões do Brasil. “Na verdade, reduziu, porque o preço do boi ficou por muito tempo em baixa, deixando de ser interessante aos criadores fazer a terminação dos animais em confinamento”, disse.